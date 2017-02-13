科威特石油部长称随着减产执行的深入 油价料进一步上涨

科威特石油部长进一步减产和将协议延长一年均在讨论之列
路透维也纳5月24日 - 科威特石油部长马尔祖克(Essam Al-Marzouq)周三称，石油输出国组织(OPEC)与非OPEC产油国可在本周就所有选项进行讨论，其中包括进一步减产，以及将现有减产协议延长一年。
路透科威特2月13日 - 科威特石油部长马尔祖克(Essam Al-Marzouq)周一表示，现在的油价表现不错，预计随着石油输出国组织(OPEC)与其他产油国更好的履行减产协议，油价会进一步上涨。
他并称，OPEC成员国对减产协议的遵守率达到92%，非OPEC产油国的遵守率为50%。
“我们理解非OPEC产油国的执行度为何这么低，但我们也力图实现100%的执行度，”马尔祖克在一次行业会议上对记者说。
他补充说，非OPEC产油国有预设承诺，减产协议将逐步落实。(完)
(编译 李春喜/艾茂林; 审校 高琦/白云)
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