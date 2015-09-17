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亚洲 | 2015年 9月 17日 星期四 18:10 BJT

国际油市：科威特驻OPEC理事称油市会自我平衡，但人们需要保持耐心

路透阿联酋富查伊拉9月17日 - 科威特驻石油输出国组织(OPEC)理事福赛亚(Nawal al-Fuzaia)周四表示，油市会自我平衡，但“我们需要保持耐心”。

福赛亚在阿联酋富查伊拉举行的海湾情报能源市场论坛(Gulf Intelligence Energy Markets Forum)上称，中国需求将回升。

她还表示，中国需求下滑只是个短期问题，不认为这会影响OPEC的市场份额。(完) (编译 许娜；审校 高琦)

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