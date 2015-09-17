国际油市：科威特驻OPEC理事称油市会自我平衡，但人们需要保持耐心

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
路透阿联酋富查伊拉9月17日 - 科威特驻石油输出国组织(OPEC)理事福赛亚(Nawal al-Fuzaia)周四表示，油市会自我平衡，但“我们需要保持耐心”。
福赛亚在阿联酋富查伊拉举行的海湾情报能源市场论坛(Gulf Intelligence Energy Markets Forum)上称，中国需求将回升。
她还表示，中国需求下滑只是个短期问题，不认为这会影响OPEC的市场份额。(完) (编译 许娜；审校 高琦)
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”