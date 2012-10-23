科威特民众抗议修改选举法 政府禁止超过20人的集会

路透科威特10月23日电---科威特政府与反对派之间的僵局恶化，据当地媒体周二报导，政府禁止超过20人的集会，并授予警察在驱散抗议人群时更大的权力。科威特将於12月1日举行选举。

自科威特埃米尔提出修改选举法以来，该国局势紧张。反对派谴责修改选举法的举动旨在打压他们参与投票的机会，称将抵制投票，并号召民众抗议。

周日，成千上万人在科威特城中心游行，抗议修改选举法的计划，安全人员则使用催泪弹、闪光弹和烟雾弹予以驱散。至少29人受伤，超过15人被捕，其中包括一名前议会成员。

“在未获得相关官员许可的情况下，民众不得在道路以及公共场所举行超过20人的集会，”当地报纸援引内阁的声明称。

“警察有权阻止或驱散任何未经许可的集会。”

科威特是石油输出国组织成员国，石油财富以及良好的社会福利助其避免了类似“阿拉伯之春”的抗议运动。但掌权的萨巴赫家族的权威正面临史无前例的挑战。（完）

编译：张家伟 发稿：王燕焜

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