科威特或以欠缴政府费用为由禁止近10万人离境--媒体

欧盟执委会主席容克提出英国退出后之欧盟改革建议
容克在向欧洲议会提交的“白皮书”中，列出了欧盟未来的五种情境，从基本不做改变，到收缩职责范围至仅监管一个共同市场，直至跨出一大步，集中管理各成员国的主权。
路透科威特11月29日电---科威特国内报纸援引该国司法部高官Mohammad al-Duaij的说法报导称，科威特可能以欠缴政府费用为由，禁止近10万名本国居民离境。
《科威特时报》援引该官员的话称，科威特政府计划对使用政府服务或各类违法犯罪罚款徵收近1,200万科威特第纳尔（4,260万美元）的费用，而上述政策属於该计划的一部分。
Mohammad al-Duaij称，从明年1月2日开始，政府会自动将欠费者记入黑名单。他还补充说，这项禁令将以法院命令形式实施，发出90天后生效。
他还称，这项禁令会在补交欠费或出於人道主义原因的情况下解除。《Daily al-Rai》报导称，这项禁令对本国及外国居民均适用。（完）
编译：侯雪苹 发稿：程芳
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