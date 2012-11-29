科威特或以欠缴政府费用为由禁止近10万人离境--媒体

路透科威特11月29日电---科威特国内报纸援引该国司法部高官Mohammad al-Duaij的说法报导称，科威特可能以欠缴政府费用为由，禁止近10万名本国居民离境。

《科威特时报》援引该官员的话称，科威特政府计划对使用政府服务或各类违法犯罪罚款徵收近1,200万科威特第纳尔（4,260万美元）的费用，而上述政策属於该计划的一部分。

Mohammad al-Duaij称，从明年1月2日开始，政府会自动将欠费者记入黑名单。他还补充说，这项禁令将以法院命令形式实施，发出90天后生效。

他还称，这项禁令会在补交欠费或出於人道主义原因的情况下解除。《Daily al-Rai》报导称，这项禁令对本国及外国居民均适用。（完）

编译：侯雪苹 发稿：程芳

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