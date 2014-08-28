《焦点》贵州茅台另辟蹊径，从容面对中国反铺张浪潮

(本文由路透中文网编译提供)

路透上海8月28日（记者 Adam Jourdan） - 中国高档白酒生产商贵州茅台 正借助其新的销售策略赢得投资者信心，或可成为其他高端品牌如何在中国当局反铺张浪潮中生存的借鉴。

茅台酒曾深受中国精英阶层青睐。但中国当局2012年出台规定，要求公务接待禁用高档酒水。

此后贵州茅台通过降价、网上销售以及销售模式调整等举措，吸引了更广泛的消费者群体，并降低了对公款消费的依赖。

得益于这些举措，贵州茅台股价年内上涨了35%，同期沪深300指数 仅为持平。

对于路威酩轩集团 和人头马君度 等在华经营的高档酒生产商而言，贵州茅台的案例可成为重要借鉴。

“像茅台一样，如果其他大众奢侈品牌在中国寻求新的销售方式，我不会感到吃惊。”中国市场研究集团的Ben Cavender说。

“市场眼下处于各品牌设法吸引下一代消费者的阶段，这代消费者通晓科技，习惯在网上购物。”

路透联系贵州茅台寻求置评，后者未予回复。

为了生存和发展，贵州茅台加大网上销售力度，产品降价，并加强与折扣销售商的合作。

这些举措让该品牌变得更亲民，譬如贵州茅台的核心产品--飞天茅台53度在2012年时售价约2,200元（358美元），如今降至950元左右。

对于曾因勒令经销商保价而被当局罚款的贵州茅台而言，如今的举措可谓重大转变。而得益于这样的改变，路透调查的19名分析师中有17人建议“买入”或“强力买入”贵州茅台股票，无人建议“卖出”。

分析师称，白酒生产商及销售商正努力吸引更多普通消费者，降低对公款消费的依赖，以前公款消费占到这些企业销售额的一半左右。

浙江一位要求匿名的政府官员表示：“政府打击公款消费，针对的是官员用公款进行接待。但并不意味著作为个人消费者我也不能购买茅台了。”

像贵州茅台这样的高档白酒企业，不仅面临当局反铺张浪潮的冲击，还要面对一些消费者不喜欢白酒口味辛辣、酒精含量高的现状。

“以前茅台酒太贵了，如今价格还可以，但我还是不会多买，”温州一家旅行社合伙人、47岁的张洪说。“事实上，我就是不喜欢它的味道。”

北京“首都酒坊”联合创始人邓世民（Simon Dang）这样的酒吧业主，迎来一些白酒生产商和经销商这样的客人，后者迫切想了解如何能吸引到更年轻的消费者。

邓世民表示，改变消费者对白酒的看法需假以时日，但现在放松的酒吧环境成为品赏白酒的一种流行方式。（完）