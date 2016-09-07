吉尔吉斯斯坦称中国使馆遭击是由维吾尔武装分子策动

杨洁篪称任何外国不要指望中国会拿自己的核心利益做交易
路透北京1月14日 - 中国国务委员杨洁篪撰文表示，任何外国不要指望中国会拿自己的核心利益做交易，不要指望中国会吞下损害国家主权、安全、发展利益的苦果；将继续理直气壮地维护国家领土主权和海洋权益，旗帜鲜明地坚持“一个中国”原则。
路透比什凯克9月7日 - 吉尔吉斯斯坦国家安全部门周二表示，上周发生在中国驻吉尔吉斯斯坦使馆的自杀式炸弹袭击是受叙利亚维吾尔武装分子指使，由东突厥斯坦伊斯兰运动的一名成员实施。
GKNB安全服务部门在一则声明中说，在8月30日驾车冲撞中国使馆大门的自杀式爆炸手是维吾尔族人，持有塔吉克斯坦护照，名叫Zoir Khalilov。
袭击导致三名使馆工作人员受轻伤，并被送往医院。中方对此次袭击予以谴责，并敦促吉尔吉斯斯坦当局迅速进行调查。
“调查发现，此次恐怖袭击事件受活跃在叙利亚的维吾尔恐怖分子指使，与恐怖组织努斯拉阵线(Nusra Front)有关联。该组织的间谍为此次恐怖行动提供资助，”GKNB说。(完)
(编译 汪红英；审校 张明居)
路透北京1月14日 - 中国国务委员杨洁篪撰文表示，任何外国不要指望中国会拿自己的核心利益做交易，不要指望中国会吞下损害国家主权、安全、发展利益的苦果；将继续理直气壮地维护国家领土主权和海洋权益，旗帜鲜明地坚持“一个中国”原则。
特别检察官办公室的发言人Lee Kyu-chul在例行新闻简报会上表示，尚未做出是否申请逮捕令的决定。他说，这一决定最晚周日做出。(完)
路透首尔1月13日 - 盖洛普韩国(Gallup Korea)周五发布的一项关于韩国总统热门人选的调查显示，前联合国秘书长潘基文的支持率排名第二，落后前民主党党首文在寅落后11个百分点，后者的支持率为31%排在首位。