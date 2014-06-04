美国关闭在中亚唯一的空军基地

标题新闻：俄罗斯中型油企Tatneft高管称如果减产协议不延长，该公司今年将增产50万桶
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(本文由路透中文网编译提供)
路透吉尔吉斯斯坦6月3日 - 美国周二将其在中亚唯一的空军基地交还给吉尔吉斯斯坦政府，美军正逐步从阿富汗撤离，俄罗斯则试图重新控制其传统后院--中亚。
一年前吉尔吉斯斯坦国会表决通过，要求美国最晚7月11日撤离马纳斯中转中心（Manas Transit Center）。
2001年起，美国租用马纳斯国际机场作为空军基地，为美国在阿富汗的军事行动提供支持。该基地运输的北约军人超过了530万人次，并运输了数以万吨计的货物，还发挥补充燃油的功能。
基地负责人--美国军官米拉德（John Millard）周二将象征开启基地大门的钥匙交给了吉尔吉斯斯坦军方代表。
奥巴马计划到今年底前将在阿富汗的美军削减到仅9,800人，而后到2016年底前全部撤离，因此该基地对美国的重要性大大下降。
但该基地关闭还是具有重大的象征性意义，本周奥巴马和普京都将在法国出席二战诺曼底登陆周年庆典。
当初在美国遭遇“911”恐怖袭击后，俄罗斯同意美国和北约利用中亚作为阿富汗战事的补给站，但后来莫斯科对他国在中亚的军事存在越来越感到不安。
阿坦巴耶夫2011年当选吉尔吉斯斯坦总统后，迅速向俄罗斯表态将关闭马纳斯美军基地。（完）
编译：朱淑珍 发稿：王凤昌
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路透上海4月18日 - 德国大众汽车(福斯汽车/VOLKSWAGEN)周二表示，计划自行达成中国即将实施的销售更多新能源汽车的配额，将不会从竞争对手购入配额。
新加坡商品交易所(SICOM)的近月5月期胶最新报每公斤155.80美分，下跌4.5美分。（完） (编译 王琛/高琦 审校 张涛/于春红)