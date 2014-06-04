美国关闭在中亚唯一的空军基地

(本文由路透中文网编译提供)

路透吉尔吉斯斯坦6月3日 - 美国周二将其在中亚唯一的空军基地交还给吉尔吉斯斯坦政府，美军正逐步从阿富汗撤离，俄罗斯则试图重新控制其传统后院--中亚。

一年前吉尔吉斯斯坦国会表决通过，要求美国最晚7月11日撤离马纳斯中转中心（Manas Transit Center）。

2001年起，美国租用马纳斯国际机场作为空军基地，为美国在阿富汗的军事行动提供支持。该基地运输的北约军人超过了530万人次，并运输了数以万吨计的货物，还发挥补充燃油的功能。

基地负责人--美国军官米拉德（John Millard）周二将象征开启基地大门的钥匙交给了吉尔吉斯斯坦军方代表。

奥巴马计划到今年底前将在阿富汗的美军削减到仅9,800人，而后到2016年底前全部撤离，因此该基地对美国的重要性大大下降。

但该基地关闭还是具有重大的象征性意义，本周奥巴马和普京都将在法国出席二战诺曼底登陆周年庆典。

当初在美国遭遇“911”恐怖袭击后，俄罗斯同意美国和北约利用中亚作为阿富汗战事的补给站，但后来莫斯科对他国在中亚的军事存在越来越感到不安。

阿坦巴耶夫2011年当选吉尔吉斯斯坦总统后，迅速向俄罗斯表态将关闭马纳斯美军基地。（完）