美国一架军用运输机在吉尔吉斯斯坦边境附近失踪

俄罗斯罗斯托夫发生爆炸 一人受伤--塔斯社援引消息人士
路透莫斯科4月6日 - 一位执法消息人员告诉俄罗斯塔斯社(TASS)，俄罗斯南部城市罗斯托夫周四早间发生爆炸，一人受伤。 REN-TV援引目击者的话称，爆炸发生在Sadovaya街一所学校附近，一位维修工人在爆炸中受伤。(完) (编译 汪红英；审校 张若琪)
路透比什凯克5月3日 - 吉尔吉斯斯坦紧急情况部援引美军基地的消息称，一架运载燃料的美国军用运输机周五在哈萨克斯坦与吉尔吉斯斯坦的边境附近失踪。
来自吉紧急情况部的消息人士称：“（这架飞机）从雷达屏幕上消失了。这是一架C-135军用燃料运输机。”
这架飞机是在吉尔吉斯村庄Chaldovar附近消失。此地距美国在吉尔吉斯斯坦马纳斯空军基地有90公里。（完）
编译：靳怡雯 发稿：王凤昌
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路透莫斯科4月6日 - 一位执法消息人员告诉俄罗斯塔斯社(TASS)，俄罗斯南部城市罗斯托夫周四早间发生爆炸，一人受伤。 REN-TV援引目击者的话称，爆炸发生在Sadovaya街一所学校附近，一位维修工人在爆炸中受伤。(完) (编译 汪红英；审校 张若琪)
路透华盛顿4月5日 - 美国共和党人对迅速重启替换奥巴马医保立法工作的期望，在周三因存在巨大分歧而破灭，国会在并未达成协议结束党内斗争的情况下，准备进入为期两周的休会期。
路透华盛顿4月5日 - 美国参议院预计将于周四1500GMT进行投票，决定是否就总统特朗普提名的最高法院大法官人选Neil Gorsuch进行有限制辩论并推进确认程序。