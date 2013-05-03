美国一架军用运输机在吉尔吉斯斯坦边境附近失踪

路透比什凯克5月3日 - 吉尔吉斯斯坦紧急情况部援引美军基地的消息称，一架运载燃料的美国军用运输机周五在哈萨克斯坦与吉尔吉斯斯坦的边境附近失踪。

来自吉紧急情况部的消息人士称：“（这架飞机）从雷达屏幕上消失了。这是一架C-135军用燃料运输机。”

这架飞机是在吉尔吉斯村庄Chaldovar附近消失。此地距美国在吉尔吉斯斯坦马纳斯空军基地有90公里。（完）

编译：靳怡雯 发稿：王凤昌

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