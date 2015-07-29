哈萨克斯坦总统仍未决定是否出席国际奥委会陈述

路透吉隆坡7月28日（记者 Karolos Grohmann） - 哈萨克斯坦总统纳扎尔巴耶夫将在最后时刻决定本周是否前往吉隆坡，阿拉木图正在与北京争夺2022年冬奥会主办权。

周五国际奥委会成员将在马来西亚首都吉隆坡进行投票，随后公布主办城市花落谁家。

“明天他将作出决定，”阿拉木图2022年申奥副主席Andrey Kryukov周二对路透说道。“他在日内瓦处理与世界贸易组织的协议。因此（是否出席的）决定将于明天作出。”

北京更受青睐，阿拉木图料需要火力全开。

纳扎尔巴耶夫从1991年起担任哈萨克斯坦总统，他非常支持阿拉木图申奥。观察者们认为他的出席非常重要。

近几年，最高政治领袖出席向国际奥委会的最终陈述至关重要。2005年以来，只有最高政治领袖出席国际奥委会陈述的城市获得了奥运会的主办权。（完）

编译：李富强 发稿：程芳

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