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中国财经 | 2015年 5月 26日 星期二 15:50 BJT

欧莱雅称将下调中国多数进口产品价格

路透上海5月26日 - 法国化妆品巨头欧莱雅(OREP.PA)周二表示，将对出口中国的大部分产品实行降价，以此助推中国市场销售。中国此前承诺将削减包括护肤品在内的进口商品关税。

中国周一称，自2015年6月1日起，将降低部分服装、鞋靴、护肤品、纸尿裤等日用消费品的进口关税税率，平均降幅超过50%。此举有望促进国际品牌销售，并在中国经济放缓之际提振国内消费。

“我们决定调降多数进口产品的价格，以积极配合这一措施，因为我们相信该举措有助鼓励国内消费，”欧莱雅在发给路透的一份声明中称。（完）

编译：王琛 发稿：程芳

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