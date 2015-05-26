欧莱雅称将下调中国多数进口产品价格

中国周一称，自2015年6月1日起，将降低部分服装、鞋靴、护肤品、纸尿裤等日用消费品的进口关税税率，平均降幅超过50%。此举有望促进国际品牌销售，并在中国经济放缓之际提振国内消费。

“我们决定调降多数进口产品的价格，以积极配合这一措施，因为我们相信该举措有助鼓励国内消费，”欧莱雅在发给路透的一份声明中称。（完）