华裔工程师因将美军事技术带往中国获刑近六年

英国首相特雷莎·梅将公布收回立法自主权的计划
路透伦敦3月26日 - 英国首相特雷莎·梅(文翠珊，Theresa May)周四将拿出政府如何恢复该国立法自主权的计划，公布一份结束“欧盟议员至高权力”的详细文件。
路透3月25日（记者 Jonathan Stempel） - 因被判处非法将敏感美国军事技术带往中国，前L-3通讯控股股份有限公司（L-3 Communications Holdings Inc）(LLL.N)华裔工程师刘思星（音）周一获刑近六年。
刘思星现年49岁，去年9月，新泽西一个联邦法院认定11项指控中的九项，包括占有盗窃的商业机密、违反美国《武器出口管制法》和对联邦特工撒谎等罪名。
检察官称，刘思星盗窃了数千份电脑文件，这些文件包含导弹、火箭和无人驾驶飞机制导系统的性能和设计细节。
检察官指出，刘思星在未经L-3允许的情况下，在中国几所大学和政府组织的会议上对技术进行了展示，期待获得一份在中国的工作。
“今天，刘思星不但没有获得中国的奖励，反而因对我们的国家安全构成威胁而受到了应有的惩罚：70个月监禁。”新泽西律师Paul Fishman在声明中称。
裁决由美国地区法官Stanley Chesler作出，赔偿随后决定。作出裁决后刘思星一直被拘留，检察官称他有逃跑的风险。
刘思星的律师James Tunick在接受电话采访时表示，他们打算上诉。（完）
编译：李富强 发稿：张家伟
路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。
路透伦敦3月26日 - 英国首相特雷莎·梅(文翠珊，Theresa May)周四将拿出政府如何恢复该国立法自主权的计划，公布一份结束“欧盟议员至高权力”的详细文件。
路透德国辛德尔芬根3月25日 - 德国财政部长朔伊布勒(Wolfgang Schaeuble)获得所属保守党支持，将参加9月的联邦选举。朔伊布勒为德国处理欧元区危机与希腊纾困计划的关键人物。
路透伦敦3月26日 - 英国首相特雷莎·梅周一将大力加强与苏格兰的团结，利用一次访问国际援助人员的机会说明，若英国上下齐心，将无坚不摧。