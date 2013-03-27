华裔工程师因将美军事技术带往中国获刑近六年

马来西亚期市：棕榈油期货跌至10月来最低，受相关油品表现低迷拖累
“市场受到周五豆油下滑、以及今日大连市场走低的影响，”吉隆坡的一位期货交易员说，指的是芝加哥期货交易所(CBOT)和中国大商所的豆油合约。
(本文由路透中文网编译提供)
记者 Jonathan Stempel
路透3月25日 - 因被判处非法将敏感美国军事技术带往中国，前L-3通讯控股股份有限公司（L-3 Communications Holdings Inc） 华裔工程师刘思星（音）周一获刑近六年。
刘思星现年49岁，去年9月，新泽西一个联邦法院认定11项指控中的九项，包括占有盗窃的商业机密、违反美国《武器出口管制法》和对联邦特工撒谎等罪名。
检察官称，刘思星盗窃了数千份电脑文件，这些文件包含导弹、火箭和无人驾驶飞机制导系统的性能和设计细节。
检察官指出，刘思星在未经L-3允许的情况下，在中国几所大学和政府组织的会议上对技术进行了展示，期待获得一份在中国的工作。
“今天，刘思星不但没有获得中国的奖励，反而因对我们的国家安全构成威胁而受到了应有的惩罚：70个月监禁。”新泽西律师Paul Fishman在声明中称。
裁决由美国地区法官Stanley Chesler作出，赔偿随后决定。作出裁决后刘思星一直被拘留，检察官称他有逃跑的风险。
刘思星的律师James Tunick在接受电话采访时表示，他们打算上诉。（完）
编译：李富强 发稿：张家伟
“市场受到周五豆油下滑、以及今日大连市场走低的影响，”吉隆坡的一位期货交易员说，指的是芝加哥期货交易所(CBOT)和中国大商所的豆油合约。
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