美国认定L-3中国籍前雇员非法将军事数据带往中国罪名成立

路透纽约9月26日电（记者 Joseph Ax）---美国司法部宣布，L-3 Communications(LLL.N)一名中国籍前雇员周三被判定非法将美国敏感军事技术带往中国。

新泽西州一个联邦陪审团判定现年49岁的刘思星(音,Sixing "Steve" Liu)的九项罪名成立，包括占有偷窃的贸易机密、违反出口法和向联邦探员说谎。另外两项向联邦探员说谎的罪名不成立。

2009年3月至2010年11月，刘某在L-3航空航天部门任工程师。

起诉人称，2010年刘某为了获得一个在中国的新工作，从L-3窃取了数千个电脑文件，这些文件包括导弹、火箭和无人驾驶飞机的设计细节。他在中国的大学和政府组织的会议上对相关技术发表了数次演讲，但事先没有得到L-3的允许。

2010年11月29日，刘某从上海返回美国，海关探员在他的私人电脑中发现被盗材料的副本。一些文件包括需要许可才能出口的与国防相关的技术数据，刘某并没有许可。

刘某的律师James Tunick称，刘某并非明知故犯，他参加中国的会议是出於教育目的，没有恶意。Tunick表示将上诉。

陪审团判决结束後，美国地方法院法官Stanley Chesler下令将刘某拘禁，直到明年1月的宣判日，因缺乏与中国的引渡条约。（完）

编译：李富强 发稿：王燕焜

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