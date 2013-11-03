洛杉矶国际机场发生枪击事件 嫌犯或面临死刑

在洛杉矶国际机场开枪射杀一名安检人员，并导致另外三人受伤的23岁男子Paul AnthonyCiancia的图片。 REUTERS/FBI/Handout via Reuters

路透洛杉矶11月2日 -一位联邦检察官表示，在洛杉矶国际机场开枪射杀一名安检人员，并导致另外三人受伤的23岁男子Paul AnthonyCiancia可能面临死刑，周六该嫌犯被指控谋杀。

美国律师Andre Birotte对记者表示，一位联邦官员指控Paul AnthonyCiancia谋杀，并在国际机场实施暴力行为。此前一天，这起枪击事件在洛杉矶国际机场引发恐慌和混乱。该机场是全球第六大繁忙的机场。

美国联邦调查局(FBI)特工负责人DavidBowdich表示，当天Ciancia来到机场3号航站楼，随身携带着一份声称运输安全管理局(TSA)工作人员“叛国”的签名传单，并在枪击过程中以他们为目标。

Bowdich称，有人将Ciancia送到机场。但他拒绝说明FBI是否清楚是谁将Ciancia送到机场。

被枪击身亡的TSA员工是39岁的Gerardo Hernandez。

枪击发生后，数百名旅客四处躲避，一些人就蜷缩在行李箱后，刺耳的报警声响彻整个航站楼。多个航班因此暂停、延后或分流，有超过16.7万名抵港和离港旅客的行程被打乱。

周六一份法庭刑事起诉书显示，Ciancia进入3号航站楼后，从包中掏出一支.223口径的Smith &Wesson突击步枪，朝Hernandez近距离平射了数枪。之后该嫌犯走向扶梯，但回头发现Hernandez的身体还在动时，又朝他补射了几枪。

起诉书还称，警方称Ciancia继续通过安检金属探测仪，朝旅客登机区域走去，途中开枪打伤另外两名TSA员工和一名旅客。Bowdich称，另外还有两个人躲避枪击时受伤。

当局称，Ciancia后来被赶来的机场警员开枪打伤，头部中了一枪。Birotte称，该嫌犯周六躺在医院“没有知觉”，调查人员无法对其进行审讯。

Birotte表示，对Ciancia的联邦指控最高可判其死刑或终身监禁。(完)

(编译 白云; 审校 徐文焰)

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。