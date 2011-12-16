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路透中文国际短讯 | 2011年 12月 16日 星期五 15:00 BJT

中国驻洛杉矶领事馆遭枪击

中国驻洛杉矶领事馆所在建筑周四遭枪击，警方称他们正在追捕嫌犯。洛杉矶警察局发言人艾森曼表示，没有人在这次枪击案中受伤。她说："那是朝大楼开的枪。"警方称，正在寻找的嫌犯是一名65岁左右、头发花白的亚裔男子。路透无法立即联系到中国领事馆人员就此置评。路透

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