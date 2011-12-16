中国驻洛杉矶领事馆遭枪击

中国驻洛杉矶领事馆所在建筑周四遭枪击，警方称他们正在追捕嫌犯。洛杉矶警察局发言人艾森曼表示，没有人在这次枪击案中受伤。她说：''那是朝大楼开的枪。''警方称，正在寻找的嫌犯是一名65岁左右、头发花白的亚裔男子。路透无法立即联系到中国领事馆人员就此置评。路透