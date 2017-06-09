（更正）英国工党党魁柯尔宾呼吁首相特雷莎·梅下台

特雷莎·梅就居留权释出善意 退欧谈判迈出好聚好散第一步
路透布鲁塞尔6月22日 - 英国首相特雷莎·梅(文翠珊，Theresa May)周四就退欧后居住于英国的外籍人士的议题，向欧盟各国领袖提出一项“公平”协议，不过欧盟领袖们对之抱怀疑态度，要求特雷莎·梅提供更多细节。
(更正：内文第一段译文不准确，应为“之前的选举结果显示特雷莎·梅的保守党已经失去选民的选票、支持与信任”，非“之前的选举结果显示特雷莎·梅的保守党未能赢得多数席位，已经失去选民的支持与信任”)
路透伦敦6月9日 - 英国工党党魁柯尔宾(Jeremy Corbyn)表示，首相特雷莎·梅应当下台。之前的选举结果显示特雷莎·梅的保守党已经失去选民的选票、支持与信任。
“首相要求提前大选，本来是想获得较大的多数席位优势，以此确立她的权威。”柯尔宾在伦敦说道。
“如果说今晚的选举结果传递出一个信息，那就是：首相要求进行选举，因为她想获得委任统治权，”柯尔宾称，“现在嘛，她得到的结果就是失去席位、失去选票、失去支持、失去信任。”
“我认为这一切已经足够推动下一步的发展，为一个能够真正代表全体英国民众的新政府上台让步。”（完）
(编译 高琦 审校 白云)
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路透华盛顿6月22日 - 一名美国官员周四告诉路透，朝鲜又进行了一次火箭发动机测试，美国认为这可能是朝鲜开发洲际弹道导弹计划的一部分。
路透首尔6月22日 - 韩国总统文在寅周四称，中国在抑制朝鲜核计划方面应做出更多努力，他还呼吁中国国家主席习近平“解除一切”因韩国决定部署萨德而报复韩国企业的措施。