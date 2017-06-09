（更正）英国工党党魁柯尔宾呼吁首相特雷莎·梅下台

(更正：内文第一段译文不准确，应为“之前的选举结果显示特雷莎·梅的保守党已经失去选民的选票、支持与信任”，非“之前的选举结果显示特雷莎·梅的保守党未能赢得多数席位，已经失去选民的支持与信任”)

路透伦敦6月9日 - 英国工党党魁柯尔宾(Jeremy Corbyn)表示，首相特雷莎·梅应当下台。之前的选举结果显示特雷莎·梅的保守党已经失去选民的选票、支持与信任。

“首相要求提前大选，本来是想获得较大的多数席位优势，以此确立她的权威。”柯尔宾在伦敦说道。

“如果说今晚的选举结果传递出一个信息，那就是：首相要求进行选举，因为她想获得委任统治权，”柯尔宾称，“现在嘛，她得到的结果就是失去席位、失去选票、失去支持、失去信任。”

“我认为这一切已经足够推动下一步的发展，为一个能够真正代表全体英国民众的新政府上台让步。”（完）