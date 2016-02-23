拉布拉多25年蝉联美国最受欢迎宠物犬

路透纽约2月22日（记者 Barbara Goldberg） - 美国犬舍俱乐部周一称，拉布拉多25年蝉联美国最受欢迎的宠物犬，尽管法国斗牛犬在纽约和其他大城市引人注目。

美国犬舍俱乐部副总裁Gina DiNardo表示，拉布拉多长期受欢迎的原因是其当之无愧的家庭宠物名声。

“爱运动的人可以和拉布拉多一起玩、一起跑以及一起游泳。它们适合家庭，与其它宠物也能和睦相处，”DiNardo说道。

但受到喜爱并不一定会成为精英品种。拉布拉多从未在威斯敏斯特犬舍俱乐部年度名犬秀中夺魁，这项活动从1877年就开始了。

同样的道理，国际明星也不见得就能成为美国最受欢迎的宠物犬，比如上周赢得威斯敏斯特犬舍俱乐部年度名犬秀冠军的德国短毛波音达。

DiNardo称，德国短毛波音达2015年都未能进入美国最受欢迎的宠物犬榜单前十，排名第11位。

位列前十的还包括德国牧羊犬、金毛、斗牛犬、比格犬、法国斗牛犬、约克夏梗、贵宾犬、罗威纳犬和拳师犬。（完）