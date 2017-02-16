焦点：缺少了市场信任 日本央行的大胆政策尝试面临考验

图为2016年3月拍摄的日本央行总部。 REUTERS/Yuya Shino

路透东京2月16日 - 日本冀望通过非常规货币政策重振低迷的消费支出，但这给央行的金融市场每日操作带来了新的问题，由于全球收益率上升，日本央行控制国内利率的效果看上去扑朔迷离。

央行在去年9月宣布了收益率曲线控制(YCC)计划，这是央行一长串颇有争议举措中的最新一项，初衷是要将短期债券收益率维持在较低水平，同时允许长债收益率上升，从而扩大银行贷款的获利空间。

央行将控制收益率的任务交到了一小批资历相对较浅的官员手中，他们对货币政策没有话语权，只是通过利率市场的每日交易来执行政策委员会的指令。

但有时候，自相矛盾的市场操作指令会混淆央行的意图，造成央行与市场之间的紧张，因而也突显出这项史无前例的政策所面临的挑战。

“很明显，市场人士并不信任日本央行，”SMBC Friend证券首席市场分析师岩下真理说。“如果有信任，情况不会这么乱。”

受市场对美国总统特朗普经济增长政策的憧憬推动，全球收益率呈现出上升态势。为了防止日本长期利率随之升至过高水平，日本央行在市场操作方面进行了一些突兀的调整，结果今年债券价格便出现了反复拉锯。

“控制长期利率是前所未有的政策，”日本央行副总裁中曾宏上周告诉记者。他承认日本央行仍在学习如何最好地向市场传达其意图，但他认为日本央行拥有控制收益率的必要“技能和工具”。

可市场参与者并不相信，他们抱怨搞不清楚日本央行想如何引导长期利率。

“有太多的事情不明了，比如日本央行会在什么水平介入以控制收益率上升，”东京的一位货币市场交易员称。

一位本地债券市场投资者表示，日本央行引起的波动把很多市场参与者搞得焦头烂额，这会挫伤投资者和交易商的交易积极性。

上述两人均要求匿名，因其未获得向媒体发言的许可。

**相矛盾的目标**

尽管多年来在超宽松货币政策下，向市场挹注大量现金，但日本仍未能让经济彻底脱离通缩。日本央行总裁黑田东彦2013年时祭出激进的刺激计划，希望打破僵局，但不怎么成功。

在YCC架构下，日本央行谋求控制收益率曲线，瞄准短期利率在负0.1%而10年期收益率在零附近。

国际上从没有哪个主要央行曾试验过要限制长期利率。但日本央行将此任务交由一个约40人的团队，负责执行央行的市场操作。

而日本央行购债操作的时间、方式及做到什么程度，则由小组中少数几位职级较低的40几岁官僚来决定。央行委员会的指导原则并不明确，且仅有最少的指导，让这个小组能对日常市场走势灵活做出反应。

然而市场人士称，指导模糊导致混淆，被授权执行委员会命令的官僚们未太关注其行动对更广泛经济的影响。

新架构内嵌的目标自相矛盾，使得日本央行的任务更困难。在瞄准利率的同时，日本央行还维持以一定进度购债的松散承诺，以安抚委员会中倡议激进购买资产的意见。

日本央行已有好几次让市场措手不及的情况。该央行1月未进行备受期待的标购，激发对其可能很快缩减资产购买规模的担忧，债券收益率随之上涨；紧接着在2月3日10年期债券收益率已升至0.15%时，央行又标购了不限量债券。

日本央行官员称，他们不计划就市场操作给出更多具体的指引，强调他们在市场的主导地位赋予其足够的能力来压低收益率。

“沟通非常重要。但这并不意味着日本央行应满足市场的一切要求，”一位了解日本央行想法的消息人士称。

一些分析师怀疑，如果全球收益率继续上涨，那么日本央行是否能够继续对抗市场力量，尤其是在其大举购债被视为难以持续的情况下。

日本经济前景变得明朗通常对决策层而言时好消息，但也可能加大日本央行在压抑债券收益率方面的挑战。

在全球需求反弹的推动下，日本经济2016年连续四季扩张，同时分析师预计通胀率到今年晚些时候将升至近1%，这可能推升日本收益率。

2011年至2016年间担任日本央行政策委员会审议委员的白井早由里曾表示，目前这种形式的央行收益率曲线控制政策令人困惑，导致市场严重扭曲。

“要使该政策框架更持久，最好提高收益率目标，并逐步减少债券购买规模，”白井早由里周三在接受路透专访时表示。

日本央行对抗通缩图表：tmsnrt.rs/28KmQnX

(完)