Lady Gaga出于安全原因取消印尼演唱会

Lady Gaga演唱会印尼主办方称，取消原定於6月3日在首都雅加达举行的“生来如此舞会”（Born This Way Ball）演唱会，因伊斯兰组织反对她的“粗俗”风格，引发安全方面顾虑。《雅加达邮报》援引主办方的话称，取消演唱会不仅是出於Lady Gaga的安全考虑，也是为了5.2万名已购票歌迷的安全。