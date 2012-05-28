Lady Gaga为安全而取消印尼演唱会

路透5月27日电---Lady Gaga印尼演唱会周日宣布取消，原因是伊斯兰组织反对她的“粗俗”风格，这引发安全顾虑。

演唱会的印尼主办方Big Daddy Entertainment在其网站称，取消原定於6月3日在首都雅加达举行的“生来如此舞会”（Born This Way Ball）演唱会，将向已购票的歌迷全额退款。

Lady Gaga一直以行为出位和造型怪异闻名。她周日在Twitter留言称：“我们不得不取消印尼演唱会。我觉得非常对不起歌迷们，也和你们一样伤心，你们对我来说就是一切。”

“我将尽量为你们做些特别的事情，我对印尼的喜爱也是有增无减，”她补充说。

印尼强硬派组织伊斯兰守卫者阵线（Islamic Defender Front）负责人Salim Alatas本月稍早声称，Lady Gaga是一位“粗俗歌手”，在舞台表演时只穿内衣，“是恶魔之子的使者，会传播撒旦教义”。

此前，抗议者手举标语牌在雅加达进行抗议，上面写着“去死吧Lady Gaga”的标语。

《雅加达邮报》援引主办方的话称，取消演唱会不仅是出於Lady Gaga的安全考虑，也是为了5.2万名买了票的歌迷的安全。（完）

编译：侯雪苹 发稿：张家伟

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。