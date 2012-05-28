Lady Gaga为安全而取消印尼演唱会

里约奥运：加拿大选手德格拉斯有望接班博尔特 成为新一代“跑神”
路透里约热内卢8月18日 - 牙买加短跑运动员博尔特在赛场上所向披靡，而加拿大选手德格拉斯(Andre De Grasse)或许最有希望成为他的接班人。
路透5月27日电---Lady Gaga印尼演唱会周日宣布取消，原因是伊斯兰组织反对她的“粗俗”风格，这引发安全顾虑。
演唱会的印尼主办方Big Daddy Entertainment在其网站称，取消原定於6月3日在首都雅加达举行的“生来如此舞会”（Born This Way Ball）演唱会，将向已购票的歌迷全额退款。
Lady Gaga一直以行为出位和造型怪异闻名。她周日在Twitter留言称：“我们不得不取消印尼演唱会。我觉得非常对不起歌迷们，也和你们一样伤心，你们对我来说就是一切。”
“我将尽量为你们做些特别的事情，我对印尼的喜爱也是有增无减，”她补充说。
印尼强硬派组织伊斯兰守卫者阵线（Islamic Defender Front）负责人Salim Alatas本月稍早声称，Lady Gaga是一位“粗俗歌手”，在舞台表演时只穿内衣，“是恶魔之子的使者，会传播撒旦教义”。
此前，抗议者手举标语牌在雅加达进行抗议，上面写着“去死吧Lady Gaga”的标语。
《雅加达邮报》援引主办方的话称，取消演唱会不仅是出於Lady Gaga的安全考虑，也是为了5.2万名买了票的歌迷的安全。（完）
编译：侯雪苹 发稿：张家伟
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