韩国基督徒欲阻止Lady Gaga演唱会

路透首尔4月27日电（记者 Ju-min Park）---韩国基督教组织周五呼吁Lady Gaga取消韩国个人演唱会，称演出“色情化”且宣扬同性恋。

韩国政府迫于公众压力，已经禁止18岁以下的年轻人参加Lady Gaga的个人演唱会，但是聚集在会场外的抗议者称这还不够。

“反对Lady Gaga演唱会公民组织”的组织者Yoon Jung-hoon认为：“一些人能够接受其表演，看做另外一种文化，但是其影响很恶劣，超越艺术和信仰的层面。即使是成年人，也不应该观看她的表演，因为过於同性恋化和色情。”

Lady Gaga的主打歌《Born This Way》赞扬同性恋男女，而韩国是亚洲第二大基督教国家，很多韩国人认为同性恋伤风败俗。

Yoon的组织宣称，在Facebook上找到了5,000名反对Lady Gaga个人演唱会的支持者，一些人还呼吁抵制演唱会的赞助商Hyundai Card，抗议者还威胁抵制其母公司现代汽车。

“韩国基督教协会拥有1,200万基督徒和55,000座教堂，将采取一切手段根除此类淫秽文化，包括抵制Hyundai Card。”该协会在声明中称。

Yoon表示，他将亲临演唱会现场，“监督”可能腐化年轻人的同性恋内容表演。（完）

编译：李富强 发稿：王凤昌

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