水泥商Lafarge和Holcim称合并交易有望明年上半年完成

路透巴黎4月7日 -全球前两大水泥生产商--法国的LafargeLAFP.PA与瑞士的HolcimHOLN.VX周一公布合并协议条款。此项合并将缔造一家合计营收达320亿欧元(440亿美元)的行业巨擘。

两家公司称，此次交易为公开换股，由Holcim以一股Holcim股票换取一股Lafarge股票，预计合并所产生的协同效益共计超过14亿欧元。

两家公司发表联合声明称，合并后公司的董事长将由Wolfgang Reitzle担任，Lafarge现任执行长BrunoLafont将担任新公司执行长。

两家公司预计，要获得监管部门批准，将需要分拆部分资产。分拆资产未计利息、税项、折旧及摊销之利润(EBITDA)料占到全球资产的10-15%。

声明称，该交易已经获得两家公司董事会的一致同意，并得到核心股东的支持，预计在2015年上半年完成。

两家公司表示，为了让合并获得竞争监管机构的批准，需要分拆的业务有三分之二在欧洲，其余三分之一在其他地区。

Bruno Lafont没有透露欧洲哪些国家受到的影响可能最大。

Lafont在电话中对记者表示，两家公司目前在加拿大、巴西、印度和中国的业务有重叠情况。(完)

(编译 郑茵 审校 王冠中)

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