《热点透视》水泥巨擘拉法基和豪瑞合并案带动的股价涨势足矣

(本文作者为热点透视专栏作家，以下内容仅代表其个人观点)

撰稿 Quentin Webb/Chris Hughes 编译 王冠中

路透伦敦4月7日 -全球前两大水泥生产商--法国的拉法基(Lafarge)LAFP.PA与瑞士豪瑞(Holcim)HOLN.VX股价已经涨得够多了。两公司的370亿欧元(500亿美元)合并计划，将创造出全球最庞大的水泥制造商；而消息在周五传出后，两公司市值已经增加了共计33亿欧元。合并带来的成本缩减和营收提振效益，将给公司创造更大的价值。但市场保持谨慎也是有道理的。

两公司估计，合并需要10亿欧元的执行成本，而合并后可在2017年前创造出每年14亿欧元的税前综效收益。在这收益中，有约8亿欧元是来自物流、采购和行政方面的成本节约；有4亿欧元是因为借贷成本降低以及合计资本支出减少；最后2亿欧元是来自产品组合产生的附加价值。

若一切进行顺利，其收益将达合并营收的4.4%--这对建筑材料行业来说是个非常野心勃勃的目标。而在扣除税负、资本化、折算至现今价值来看，成本和财务综效净值约为71亿欧元，是股市初步涨幅的两倍。

投资人是否太多疑？其实，即使一切按照计划进行，这项横跨90个国家的合并案也要超过一年的时间才能完成。这样的不确定性确实需要纳入考量。

另外，还有监管方面的风险。布鲁塞尔自2008年以来持续在调查水泥行业的反竞争行为，而两公司在法国、加拿大等地有大量的重叠业务。反垄断机构可能会要求两公司做出较预期更大的让步，甚至否决掉这桩合并案。

拉法基与豪瑞正采取先发制人的举措，出售未计利息、税项、折旧及摊销之利润(EBITDA)达8亿欧元的资产。近期该行业的交易显示，合理价格约在65亿欧元，略低于合并后公司分拆前资产的五分之一。就算并购市场升温，并购收益仍可能不如人意。

当然还是有乐观的一面。若交易完成，管理层也实践承诺，公司获利增加，也可能促成评级调整。但就目前而言，投资人持保留态度是正确做法。(完)

(译文审校 徐文焰)

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