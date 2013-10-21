老佛爷百货落户北京 主打“时尚”而非“奢侈”

法国老佛爷百货中国旗舰店在北京开业，称瞄准的是中国新一代时尚达人，而非奢侈品的“粉丝”。老佛爷百货这家门店共6层，总投资约4,200万欧元(5,700万美元)，总面积超过4.7万平方米，是其全球第二大门店。老佛爷百货早在1997年就曾进驻北京，但一年后便低调关闭。图为行人经过刚刚开张的老佛爷百货北京店。路透