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路透中文国际短讯 | 2011年 12月 26日 星期一 08:53 BJT

拉加德：全球经济正处危险中

国际货币基金组织(IMF)总裁拉加德表示世界经济仍处於危险之中，呼吁欧洲在震动全球金融体系的债务危机问题上用一个声音讲话。"全球经济处於危险情况下，"她在接受法国报纸Journal du Dimanche的采访中谈道， 本次危机"是一场对公共债务和金融体系可靠性的信心危机。"路透

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