拉加德：全球经济正处危险中

国际货币基金组织(IMF)总裁拉加德表示世界经济仍处於危险之中，呼吁欧洲在震动全球金融体系的债务危机问题上用一个声音讲话。''全球经济处於危险情况下，''她在接受法国报纸Journal du Dimanche的采访中谈道， 本次危机''是一场对公共债务和金融体系可靠性的信心危机。''路透