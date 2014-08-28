IMF总裁拉加德因涉政治丑闻遭调查--消息

接近国际货币基金组织(IMF)总裁拉加德的消息人士称，曾任法国财长的拉加德周三已受到法国司法当局正式调查，因其牵涉一桩持续很久的政治丑闻案。拉加德之前是以证人身份在巴黎接受问询。消息人士称，拉加德认为当局调查她的决定毫无根据且将提出申诉。法国司法界一位消息人士也证实了当局的举措。图为拉加德。路透