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路透中文国际短讯 | 2012年 4月 6日 星期五 14:11 BJT

赖昌星案周五厦门开审--新华

新华社周五报道，对於赖昌星走私犯罪集团首要犯罪嫌疑人赖昌星涉嫌走私、行贿犯罪一案，厦门市中级人民法院周五依法公开开庭审理，公诉人和辩护人到庭参加诉讼。部分群众、国家工作人员和人大代表、政协委员申请参加了旁听；赖昌星的部分亲友也申请参加了旁听。路透

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