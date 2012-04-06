赖昌星案周五厦门开审--新华

路透北京4月6日电---新华社周五报导称,对於赖昌星走私犯罪集团首要犯罪嫌疑人赖昌星涉嫌走私、行贿犯罪一案,厦门市中级人民法院周五依法公开开庭审理.

报导并称,厦门市人民检察院於2月向该市中级人民法院提起公诉,法院审理此案後,及时向赖昌星送达了起诉书,并向其告知诉讼权利和义务,通知其律师会见和查阅全案卷宗,保障赖昌星及其律师的诉讼权利.

报导称,经庭前通知和公告等法定程序,厦门市中级人民法院周五公开开庭,公诉人和辩护人到庭参加诉讼.部分群众、国家工作人员和人大代表、政协委员申请参加了旁听;赖昌星的部分亲友也申请参加了旁听.

厦门市人民检察院此前提起的公诉,指控赖昌星犯罪集团犯有走私普通货物罪、行贿罪,赖昌星是犯罪集团首要分子.

赖昌星为中国最大一起经济犯罪大案"厦门远华案"首要犯罪嫌疑人.经查证,1996年至1999年,其走私犯罪集团在厦门关区大肆走私香烟、汽车、成品油、植物油、化工原料、各种设备及其他货物,赖昌星本人或指使、授意他人向数十名国家工作人员行贿,涉案金额巨大.赖昌星本人及其他犯罪集团骨干成员对涉嫌走私、行贿犯罪事实供认不讳.

据本地媒体此前报导,厦门远华特大走私案,案值高达人民币530亿元人民币,偷逃税款人民币300亿元,堪称中国1949年以来查处的最大一起经济犯罪案件.共600多名涉案人员被审查,300多人被追究刑责,14人一审被判死刑.涉案人员最高级别至公安部副部长.在"重灾区"厦门海关,有160多人落马,占当时厦门海关人员总数的13%.(完)

--发稿 路透中文部; 审校 曾祥进

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