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路透中文体育短讯 | 2013年 2月 6日 星期三 14:19 BJT

慈世平禁赛霍华德伤缺 湖人92-83胜篮网

当地时间周二洛杉矶湖人客场92-83胜布鲁克林篮网，湖人前锋慈世平由于在周日与底特律活塞的比赛中攻击对方球员布兰登·奈特，被禁赛一场，而中锋霍华德由于肩伤也缺阵。科比拿下21分8个篮板4次助攻4次抢断，纳什、加索尔、克拉克得分上双，篮网方面布鲁克·洛佩斯拿下全场最高30分11个篮板。路透

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