广州羊肉黑窝点被查 池塘污水注入羊身--央视

克里姆林宫发言人拒绝评论俄军向俄朝边境移动的报导
路透莫斯科4月21日 - 俄新社周五援引克里姆林宫发言人Dmitry Peskov的言论称，对于俄罗斯正将军事硬件设施和军队运往俄罗斯与朝鲜边境地带的媒体报导，Peskov不予置评。
路透上海1月6日 - 中国中央电视台报道，警方在广东省抓获七名用池塘污水加工注水羊肉的嫌疑犯。
这些人在一个黑窝点内每天屠宰多达100头羊，向羊体内注入带有细菌的池塘水，随后售往广州和佛山等主要城市的市场、大排档和酒楼。
报道称，有关部门2013年12月底突袭了该黑窝点，查获已经宰杀并已注水的羊约30只、待宰的活羊335、伪造的羊肉检疫印章和注水的工具。
为了增加重量，每只羊被宰后注水多达六公斤。（完）
编译：李富强 发稿：王琛
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