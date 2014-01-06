广州羊肉黑窝点被查 池塘污水注入羊身--央视

路透上海1月6日 - 中国中央电视台报道，警方在广东省抓获七名用池塘污水加工注水羊肉的嫌疑犯。

这些人在一个黑窝点内每天屠宰多达100头羊，向羊体内注入带有细菌的池塘水，随后售往广州和佛山等主要城市的市场、大排档和酒楼。

报道称，有关部门2013年12月底突袭了该黑窝点，查获已经宰杀并已注水的羊约30只、待宰的活羊335、伪造的羊肉检疫印章和注水的工具。

为了增加重量，每只羊被宰后注水多达六公斤。（完）

编译：李富强 发稿：王琛

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