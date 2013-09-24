兰博基尼在华遇冷 寄望美印市场

2013年9月23日，兰博基尼执行长温科尔曼(Stephan Winkelmann)在新德里一个活动上站在一辆兰博基尼车旁对媒体讲话。 REUTERS/Anindito Mukherjee

路透新德里9月23日(记者 Anurag Kotoky) - 意大利汽车制造商兰博基尼将苦苦寻找“下一个中国”，该品牌跑车在中国销售遇冷，这与中国政府打击铺张和腐败的措施有关。

但兰博基尼执行长温科尔曼(Stephan Winkelmann)看好在印度市场长期潜力，并寄望于在美国市场超乎预期的销售，能抵消在中国销售放缓的冲击。兰博基尼隶属德国大众汽车(VOWG_p.DE)旗下，美国是其最大市场。

温科尔曼在新德里对记者说：“不幸的是，没多少像中国这样的市场。对我们而言，中国市场目前是个挑战。”中国目前是全球最大的汽车市场。

他称：“中国依然是个巨大的市场，是我们的第二大市场。但从我了解到的中国的政策，以及目前中国政府的做法来看，现在买这类产品有点难。”

近年来，兰博基尼在华销量稳步增长，去年约为约230辆，标志着中国成为该品牌继美国之后第二大市场。

但温科尔曼表示，兰博基尼今年在华销量估计在200辆左右。

像兰博基尼这样的超豪华品牌尤其容易受到中国打击铺张和腐败的措施影响，因豪华跑车在中国几乎成了腐败的象征。

温科尔曼称：“三年间，中国市场的上升速度快得让人难以置信，迅速成了我们的第二大市场。明确地说，其它还没有哪个市场能以这样的速度增长。”

全球豪华车品牌纷纷锁定印度，近期高调推出的车型包括捷豹F-Type，其起价约为22.6万美元。

但印度进口关税很高，一些豪华车税率超过100%，加上大城市道路拥挤且崎岖不平，这都是兰博基尼这样的豪华车厂商需面临的挑战。兰博基尼今年在印度销量估计超过20辆，去年为17辆。

虽然去年印度经济增长放缓，但豪华车厂商还是看到了这个市场的巨大潜力。

据研究公司LMCAutomotive称，印度豪华车销量今年估计为16,524辆，到2018年预计将达到41,339辆。而今年中国豪华车销量估计为800,364辆，到2018年估计达到150万辆。(完）

编译：靳怡雯 发稿：朱淑珍

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