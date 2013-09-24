兰博基尼在华遇冷 苦苦寻找“下一个中国”

意大利汽车制造商兰博基尼将苦苦寻找“下一个中国”，因受中国政府打击铺张和腐败的措施影响，该品牌跑车在中国销售遇冷。中国目前是兰博基尼第二大市场。兰博基尼执行长温科尔曼对记者说：“不幸的是，没多少像中国这样的市场。对我们而言，中国市场目前是个挑战。”图为兰博基尼logo。路透