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国际财经 | 2015年 10月 15日 星期四 18:05 BJT

大众汽车旗下兰博基尼的意大利总部遭警方搜查--消息

路透博洛尼亚10月15日 - 一位涉及调查的消息人士周四表示，意大利金融警察正在搜查运动型汽车生产商兰博基尼(Lamborghini)的总部，这是针对其母公司大众汽车商业欺诈案展开刑事调查的行动。

德国汽车厂商大众汽车(VOWG_p.DE)上月承认在汽车上动手脚，以便在柴油车尾气排放检测中作弊。

消息人士称，维罗纳的检察官下令搜查兰博基尼的博洛尼亚总部，与此同时大众汽车在意大利的总部也遭到搜查。(完)

(编译 郑茵 审校 蔡美珍)

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