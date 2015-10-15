大众汽车旗下兰博基尼的意大利总部遭警方搜查--消息

花旗预估未来数年亚洲财富管理业务新净资金增速达10%
路透香港1月20日 - 花旗集团表示，聚焦于年轻富裕亚洲族群及发展新产品策略，已协助花旗的亚太消费者财富管理业务2016年新净资金成长率加速到约10%，预计未来几年仍有相似的增速。
路透博洛尼亚10月15日 - 一位涉及调查的消息人士周四表示，意大利金融警察正在搜查运动型汽车生产商兰博基尼(Lamborghini)的总部，这是针对其母公司大众汽车商业欺诈案展开刑事调查的行动。
德国汽车厂商大众汽车(VOWG_p.DE)上月承认在汽车上动手脚，以便在柴油车尾气排放检测中作弊。
消息人士称，维罗纳的检察官下令搜查兰博基尼的博洛尼亚总部，与此同时大众汽车在意大利的总部也遭到搜查。(完)
(编译 郑茵 审校 蔡美珍)
路透香港1月20日 - 花旗集团表示，聚焦于年轻富裕亚洲族群及发展新产品策略，已协助花旗的亚太消费者财富管理业务2016年新净资金成长率加速到约10%，预计未来几年仍有相似的增速。
路透法兰克福1月20日 - 欧洲央行执委科尔周五对CNBC说，欧洲央行(ECB)的超宽松货币政策不会永远持续下去，但现在就讨论缩减购债计划规模还为时太早。
路透达沃斯1月20日 - 过去10年，开放市场及全球贸易被指责为就业岗位流失的罪魁，然而全球企业高管称如今祸首正逐渐落在机械身上。