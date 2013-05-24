拉美四国7月起取消成员国贸易中90%商品的关税

路透波哥大5月24日 - 包括哥伦比亚、墨西哥、秘鲁和智利在内的拉美四国联盟周四一致同意取消成员国贸易中大多数商品的关税，以促进这四国间的自由贸易且扩大对亚洲的出口。

拉美四国联盟是一个新生的太平洋联盟体，其成员国亦致力于推动自由市场政策，以此作为推动经济成长，吸引更多的国外投资，以及整合资本市场和能源网络的关键。

上述四国元首在哥伦比亚卡利市举行的会议上一致同意取消四国贸易中90%商品的关税，而且将于中期取消剩下10%商品的关税。

哥伦比亚总统Juan Manuel Santos峰会结束后对记者表示，关税取消将于7月开始实施。

根据联合国的数据，拉美地区经济今年料成长3.5%，受助于巴西和阿根廷经济强劲增长、以及内需、农业和投资猛增。

不过，全球经济形势不稳，例如，不确定性因素挥之不去且经济增速较低，可能将挫伤市场对产自拉美地区商品的需求。拉美地区有许多国家仰赖于中国对他们产品的旺盛买需，这些国家的出口产品包括大豆、铜和石油。

由上述拉美四国创建的太平洋联盟将通过推动自由贸易，以及重点发展对亚洲各国的出口，来扩大在拉美地区的影响力。而由阿根廷、委内瑞拉等国组成的拉美南方共同市场(MERCOSUR)所倡导的是保护主义政策。(完)

(编译 兰秀娟; 审校 王洋)

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