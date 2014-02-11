拉美太平洋联盟将取消成员国间大部分关税

路透波哥大2月12日 - 拉美太平洋联盟(PacificAlliance)成员国首脑周一签署了一项协议，将在成员国之间废除约90%的商品和服务关税。该联盟包括智利、哥伦比亚、墨西哥和秘鲁。

太平洋联盟成立于2012年，致力于整合贸易、能源和基础设施的自由市场，并加强与主要贸易伙伴--亚洲的关系。

各国在去年的上届会议上原则上同意了该贸易协议。该协议规定，一旦各成员国议会批准协议，将废除成员国之间92%的关税，并逐步取消余下部分。

该协议还将建立一项基金，用于为成员国内的基础设施投资融资，并建立共同的药品价格监控体系。

四个成员国国内生产总值(GDP)总计占拉美经济产出的逾三分之一。哥斯达黎加、巴拿马和危地马拉也表达了加入联盟的兴趣。

该联盟料将通过推动自由贸易和聚焦快速增长的亚洲经济体，从而在拉美发挥更大影响力，以此取代阿根廷、委内瑞拉等南方共同市场成员国所支持的保护主义政策。(完)

(编译 朱晓军；审校 高琦)

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