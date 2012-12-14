兰帕德：本赛季后或将离开切尔西

切尔西中场球场球星兰帕德周四在世俱杯半决赛后表示，自己还想再踢两三年球，但本赛季可能是在切尔西的最后一个赛季。34岁的英格兰国脚兰帕德已效力蓝军11年，其合约将于本赛季结束时到期，但有关于续约的谈判尚未启动。此前有媒体报道兰帕德或转投美国洛杉矶银河，或前队友德罗巴、阿内尔卡所在的上海申花。路透