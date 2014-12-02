土地交易改变全球农田所有权版图--研究

路透罗马11月28日（记者 Chris Arsenault） - 一项新的研究发现，大多数国际农田收购案的买家是一些富裕国家。一些批评人士将其称之为“攫取土地”。这种趋势正在改变全球土地所有权版图。

瑞典隆德大学（Lund University）的研究表明，尽管参与土地交易的国家有126个，中国、美国、英国、德国、新加坡和其他少数国家占据了全球土地并购的大头。

研究称，这些贸易越发成为土地改变的推动力。一些食品安全专家指出，大规模并购可能影响小农户的生活，引发种植破坏环境的作物，并导致富裕国家利用较贫穷国家谋利。

“一些人……认为这样的投资是发展国家的一种办法，也有人认为这是新一轮殖民，”上述研究的作者之一Emma Li Johansson对路透基金会说道。“这取决于你的世界观。”

研究指出，2000-2012年，土地交易的面积在3,270-8,220万英亩之间，约占农业用地的1%。该研究发表在11月份的杂志《Environmental Research Letters》上。

人权组织认为，如果投资者将农民从他们的土地上赶走，或者农场生产出来的东西被出口而这些国家本身缺乏粮食，大规模土地投资就是“攫取土地”。

研究称，土地买家集中在富裕的西方国家、亚洲新兴经济体和中东，而卖家主要来自发展中国家。（完）

编译：李富强 发稿：王凤昌

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