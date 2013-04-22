国土资源部：全国84个重点城市抵押土地贷款近6万亿元

路透北京4月22日 - 中国国土资源部最新公布的《2012年中国国土资源公报》显示，截至去年年底，全国84个重点城市处于抵押状态的土地面积为34.87万公顷，抵押贷款总额5.95万亿元人民币人，同比分别增长15.7%和23.2%。

公报称，全年土地抵押面积净增4.72万公顷，抵押贷款净增1.12万亿元。

2012年全国出让国有建设用地面积32.28万公顷，出让合同价款2.69万亿元。其中招标、拍卖、挂牌出让土地面积29.30万公顷，出让合同价款2.55万亿元。

公报并显示，去年全国供应房地产用地16万公顷，全国105个监测城市住宅地价同比涨幅为2.3%，维持在历史低位水平。截至2012年底，全国处于在建状态住房用地26.3万公顷，同比增加31.3%。

2012年全国批准建设用地61.52万公顷，其中转为建设用地的农用地42.91万公顷，耕地25.94万公顷，同比分别增长0.6%、4.5%、2.5%。

今年，中国土地市场延续去年四季度以来的升温态势.国土资源部下属土地勘测规划院周四发布报告显示,2013年一季度各用途地价环比、同比增长率持续上升，并预计二季度城市地价总体水平继续温和上涨。（完）

(发稿 谢衡; 审校 曾祥进)

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