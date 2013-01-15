国土部：2012年四季度地价同比由降转升

路透北京1月15日 - 随着国内外经济开始复苏,中国房地产市场投资和销售回暖,土地市场亦明显升温.中国国土资源部下属土地勘测规划院周二发布报告显示,2012年四季度全国主要监测城市地价环比持续回升、同比则五个季度来首次由降转升,今年一季度地价总体上料将随着经济增长而平稳上升.

该院在2012年四季度全国主要城市地价监测报告中称,在诸多政策、措施的支撑下,预计明年一季度经济有望继续保持平稳较快发展,而城市地价总体水平也将持续平稳上升.

"其中,商服、住宅等房地产用地价格在经济支撑与调控抑制的双向作用下,将长期处于敏感波动的态势."报告称.

监测显示,去年四季度,全国主要监测城市地价总体水平为3,129元/平方米,环比增长率为1.12%,较上一季度增加0.34个百分点;同比增长率为2.61%,是继2011年底增速连续五个季度回调以来的首次由降转升,但地价年度涨幅仍处于近十年来的历史低位,仅略高于2008年.

对于明年的土地、房地产市场形势,报告提出:既要注意城镇化过程带来的房地产市场发展新契机,又要研究与之相适应的土地制度改革新举措;要持续关注货币环境对经济的综合影响,谨防国内外货币政策宽松对房地产市场调控力度的削弱,并加强政策储备.

面对四季度地价回升的信号,还要密切关注房价、地价连续上涨,住宅用地供应量较低的异动城市,确保稳定房地产用地供应、抑制异常地价的相关措施落到实处.

分用途看,四季度主要监测城市住宅地价为4,260元/平方米,环比增长1.21%,同比增长率为2.26%.

全国主要监测城市中,超过半数城市(59个)住宅地价环比变化稳定在-1%和1%之间,表明全国住宅地价整体状况平稳,与近期70个大中城市住宅销售价格变化态势基本一致;同比下降的城市则减少至27个.

国家统计局稍早数据显示,11月70个大中城市新建住宅销售价格较上月上涨0.3%,较10月0.05%的环比涨幅明显扩大且为连续第六个月上升.新建商品住宅(不含保障性住房)价格环比上涨的城市也从上月的35个增至53个.数据证实房地产市场年末明显回暖.

此外,报告显示,全年异常交易地块数量及溢价水平处于调控以来的低值,但受土地市场季节性规律影响,第四季度异常交易地块数量有所上升.上报异常交易地块100宗,比上一季度增加了9宗,增幅为10%.

中国今年将加强土地宏观调控,国土资源部日前称中国房地产用地调控政策将坚持不动摇,对大企业大地块监督将常态化,并强调普通商品住房用地供应要确保不低于过去5年年均实际供应.(完)

(发稿 宿泱韫; 审校 曾祥进)

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