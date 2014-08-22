中冶4.72亿坡元投得新加坡一幅土地

中国证监会提高期货公司最低净资本要求至3000万元 10月起施行
路透北京4月21日 - 中国证监会周五颁布新的期货公司风险监管指标管理办法要求，提高期货公司最低净资本要求至3,000万元人民币，并按流动性、可回收性及风险度大小进一步细化资产调整比例。考虑到行业适应性和市场承受力，新规将于2017年10月1日起施行。
路透香港8月22日 - 中国冶金科工股份有限公司(中国中冶)(1618.HK)(601618.SS)宣布，以4.716亿新加坡元（约29.48亿港元）中标竞得新加坡一幅土地的开发权，将用于建设商业设施及私人公寓。
公司的声明称，投得的地块位于新加坡中部波东巴西地区，属于中档领域的其他中央区范围。项目总建筑面积逾5.65万平方米，预计可建约700个住宅单位及最多5,000平方米的商业设施。根据新加坡政府市区重建局的整体规划，该地块可建设商业及私人公寓，建设周期不得长于五年。
中国中冶表示，其中首两期支付的款项1.18亿坡元将由公司自有资金支付余额则以本地银行贷款解决。
中国中冶从事工程承包、装备制造及资源开发外，房地产开发亦为其主营业务之一。公司表示，这个开发项目有助于巩固集团在新加坡房地产市场之地位，并有利其房地产业务的持续稳定发展。
中国中冶H股周四收报1.83港元，A股则报1.92元人民币。（完）
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(记者 梁慧仪; 审校 黄凯)
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路透北京4月21日 - 中国国家外管局周五称，海关总署、国家税务总局、国家外汇管理局同意加快推进跨部门的信息互换、监管互认、执法互助，更好地防范和打击走私、骗取出口退税、逃骗汇等违法违规行为，保证国家海关、税收、外汇政策的有效执行。
路透香港4月21日 - 中国互联网软件企业--金山软件周五称，同意向腾讯控股出售其所持游戏开发商西山居4.34%的股份，对价约6,262万美元。