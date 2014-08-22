中冶4.72亿坡元投得新加坡一幅土地

路透香港8月22日 - 中国冶金科工股份有限公司(中国中冶)(1618.HK)(601618.SS)宣布，以4.716亿新加坡元（约29.48亿港元）中标竞得新加坡一幅土地的开发权，将用于建设商业设施及私人公寓。

公司的声明称，投得的地块位于新加坡中部波东巴西地区，属于中档领域的其他中央区范围。项目总建筑面积逾5.65万平方米，预计可建约700个住宅单位及最多5,000平方米的商业设施。根据新加坡政府市区重建局的整体规划，该地块可建设商业及私人公寓，建设周期不得长于五年。

中国中冶表示，其中首两期支付的款项1.18亿坡元将由公司自有资金支付余额则以本地银行贷款解决。

中国中冶从事工程承包、装备制造及资源开发外，房地产开发亦为其主营业务之一。公司表示，这个开发项目有助于巩固集团在新加坡房地产市场之地位，并有利其房地产业务的持续稳定发展。

中国中冶H股周四收报1.83港元，A股则报1.92元人民币。（完）

浏览上市公司声明，请点选：(here)

(记者 梁慧仪; 审校 黄凯)

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。