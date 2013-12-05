农村土地改革不能改变土地所有制亦不能改变土地用途--官员

路透北京12月5日 -中国中央农村工作领导小组副组长、办公室主任陈锡文表示，农村土地制度改革，不能改变土地所有制，就是农民集体所有；亦不能改变土地的用途，农地必须农用。

人民日报周四援引他的话称，只有属于集体经营性建设用地的，如过去的乡镇企业用地，在符合规划和用途管制的前提下，才可以进入城市的建设用地市场，享受和国有土地同等权利。

“建立城乡统一的建设用地市场，主要指内在机制、定价原则等方面的统一，而不是说各种不同用途、不同类型的土地都在一个市场买卖。”陈锡文称。

他认为，只有有资质的银行机构才可以接受抵押担保的土地，一定要避免一般自然人和普通企业法人做这件事，因为这种抵押很容易导致两个问题，一个是可能引发高利贷；第二可能引发以抵押担保为名私下买卖土地。

“抵押担保的是哪些权利、谁有权接收、要避免出现哪些问题，都需要在下一步改革设计中进行很细致的研究。”他说。

十八届三中全会提出，在坚持和完善最严格的耕地保护制度前提下，赋予农民对承包地占有、使用、收益、流转及承包经营权抵押、担保权能，允许农民以承包经营权入股发展农业产业化经营，这与过去的规定相比是一个突破。

陈锡文表示，对于工商资本下乡，要适合企业化经营，农民一家一户干起来很难的或干不了的，就适合工商企业来搞，那就可以引进、鼓励；此外，企业进来就是要搞现代种养业，不能搞房地产也不能搞旅游业。

他指出，三中全会《决定》提出，选择若干试点，慎重稳妥推进农民住房财产权抵押、担保、转让，这是一个新的突破，在于积极探索农民财产权的一种可能实现形式。但农民住房财产权抵押担保转让是一个重大问题，必须慎重稳妥推进，选择若干地方先进行试点，摸索经验。

“抵押完了还不上怎么办？房子收走了流离失所怎么办？转让在什么范围进行？等等，这些问题，都必须经过试点才能够得到答案。应该指出的是，这些试点必须按照程序依法获得授权，必须在规定的范围内进行，不能自行其是、擅自开展。”陈锡文说。

他表示，宅基地并不等于农民住房财产权。宅基地是中国的特有概念，简单来说就是“自有的土地、自用的建筑”，即只能由本集体经济组织的成员申请，用于自住，不能建商业住房。必须遵循一户一宅原则，宅基地面积由各省级人民政府规定，大小不等。

“还有一点必须明确，农民对宅基地只有使用权，建在宅基地上的住房才是农民的私有财产，土地则属于农民集体所有。”他说。

中共十八届三中全会明确提出要让农村集体经营性建设用地与国有土地“同等入市、同权同价”，并赋予农民更多财产权利，指明了未来土地改革的大方向。（完）

(发稿 谢衡; 审校 曾祥进)

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