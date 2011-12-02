严禁工商企业租赁农地後擅改用途进行非农建设--中国国土部

中国金融市场一周走势回顾
--人民币兑美元当周下跌0.11%。本周有大量企业结汇盘推升汇价，而周五因特朗普称将公布经济计划刺激美元指数走升，人民币尽数回吐周内涨幅。不过，周五公布的贸易数据好于预期，也部分对冲了美元走强的影响。而本周公布的外储数据跌破3万亿美元虽超出市场预期，但也显示了货币当局不死守数字的自信。
路透北京12月2日电---中国国土资源部近日要求,严禁工商企业租赁农地後擅自改变用途,进行非农业建设,以加强耕地保护,维护农民利益.
国土资源部网站周四刊出的通知称,禁止任何单位或个人借"租赁""流转"农地之机,或以兴办设施农业为名,违规兴建"配套设施",或变相兴建非农设施,擅自从事非农建设.
通知强调,任何单位或个人依法进行土地承包经营权流转,包括工商企业租赁农地从事农业生产的,必须按照土地利用总体规划,坚持农地农用,不得擅自改变土地用途.
使用农地进行非农建设的,必须符合土地利用总体规划和年度土地利用计划,依法办理农用地转用审批手续,涉及土地徵收的,依法办理土地徵收审批手续.
国土资源部最新数据显示,今年前三季度全国土地违规违法宗数和面积均有所上升,其中中西部地区违法用地比重较大,占全国的81.1%.
国土资源部稍早还就农村土地权益作出表示,该部副部长王世元称,要积极稳妥推进农村土地使用制度改革,凡有条件的地方,鼓励集体土地股份制改革. (完)
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--发稿 宿泱韫; 审校 曾祥进
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--人民币兑美元当周下跌0.11%。本周有大量企业结汇盘推升汇价，而周五因特朗普称将公布经济计划刺激美元指数走升，人民币尽数回吐周内涨幅。不过，周五公布的贸易数据好于预期，也部分对冲了美元走强的影响。而本周公布的外储数据跌破3万亿美元虽超出市场预期，但也显示了货币当局不死守数字的自信。
路透上海/北京2月10日 - 人民币兑美元即期周五收跌，中间价亦下调，因美元指数走强。交易员指出，好于预期的中国1月贸易数据部分对冲了美元走强的影响，大行仍在合适点位提供美元流动性，汇价跌幅有限。因短期外部环境不确定性较大，短期汇价料延续6.85-6.90元区间宽幅波动。
路透2月10日 - 以下为在中国内地及香港两地上市的A+H股周五收市价及比价:(本地时间16:20时，1港元=0.88661人民币)