华润置地称计划为前海项目引入合作伙伴

中国钢铁价格恢复性上涨基础不牢 要密切关注防止价格大起大落--发改委
路透北京3月28日 - 中国钢铁煤炭行业化解过剩产能和脱困发展工作部际联席会议昨日召开钢铁去产能工作会议，指出钢铁行业产能严重过剩的基本面仍然没有改变，价格恢复性上涨、效益回升的基础还不牢固，化解钢铁过剩产能的任务依然艰巨。
路透香港8月23日 - 中国大型房地产商--华润置地(1109.HK)稍早以109亿元人民币投得深圳前海第三幅商业用地，公司主席吴向东周五表示，拟为项目引进一名合作伙伴共同开发。
吴向东称，公司非常看好前海的发展前景，并希望藉这发展项目巩固华润置地在深圳的领导地位。
“我们很可能会引进一个有实力的伙伴去共同开发，适当时候会公布。”他在公司业绩发布会上称，但他不肯评论拟引入的伙伴是内地或是香港、海外公司。
华润置地在内地房地产股中拥有较多投资收租物业的开发商之一。截至目前其已运营的投资物业建筑面积约226.53万平方米。以土地储备计，截至8月18日止公司拥有的土住宅土地储备约2,533万平方米，在建投资物业土地储备555万平方米。
华润置地投得的前海土地，是迄今出售三幅商业用地中最大且成交金额最高的一幅。吴向东表示，这幅土地是三幅中最好的，与地铁站无缝对接。公司希望找到志同道合的伙伴合作，预计或50:50持股，但华润置地会负责操作，而对方出资额则会多一些。
截至6月底止，华润置地的净利润为43.84亿港元，按年增长20.2%。截至8月18日，今年以来该公司实现签约额399.32亿元人民币。期内毛利率为31.4%，比去年同期和去年全年的47.6%及37.6%均下跌。
公布业绩前，华润置地微幅收高0.68%，报22.3港元。(完)
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(记者 梁慧仪; 审校 张喜良)
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路透香港3月28日 - 中国房地产商--融创中国周二公布的去年净利按年减少约25%，但在剔除公允价值重估及物业减值拨备影响后的毛利按年增加4.4个百分点至23.4%，且增加派息，该股早盘股价最多曾涨至近一年半以来高位。
路透香港3月28日 - 总部位于安徽省的中国城市商业银行--徽商银行称，已向中国证监会申请中止审查A股发行，因有需与部分董事及股东协商的事项。