华润置地称计划为前海项目引入合作伙伴

路透香港8月23日 - 中国大型房地产商--华润置地(1109.HK)稍早以109亿元人民币投得深圳前海第三幅商业用地，公司主席吴向东周五表示，拟为项目引进一名合作伙伴共同开发。

吴向东称，公司非常看好前海的发展前景，并希望藉这发展项目巩固华润置地在深圳的领导地位。

“我们很可能会引进一个有实力的伙伴去共同开发，适当时候会公布。”他在公司业绩发布会上称，但他不肯评论拟引入的伙伴是内地或是香港、海外公司。

华润置地在内地房地产股中拥有较多投资收租物业的开发商之一。截至目前其已运营的投资物业建筑面积约226.53万平方米。以土地储备计，截至8月18日止公司拥有的土住宅土地储备约2,533万平方米，在建投资物业土地储备555万平方米。

华润置地投得的前海土地，是迄今出售三幅商业用地中最大且成交金额最高的一幅。吴向东表示，这幅土地是三幅中最好的，与地铁站无缝对接。公司希望找到志同道合的伙伴合作，预计或50:50持股，但华润置地会负责操作，而对方出资额则会多一些。

截至6月底止，华润置地的净利润为43.84亿港元，按年增长20.2%。截至8月18日，今年以来该公司实现签约额399.32亿元人民币。期内毛利率为31.4%，比去年同期和去年全年的47.6%及37.6%均下跌。

公布业绩前，华润置地微幅收高0.68%，报22.3港元。(完)

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(记者 梁慧仪; 审校 张喜良)

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