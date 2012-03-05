捷豹路虎与奇瑞拟建合资企业--消息

中国证监会称上市公司非公开发行股票数量不得超过总股本的20%

路透北京2月17日 - 中国证监会周五表示，上市公司申请非公开发行股票的，拟发行的股份数量不得超过本次发行前总股本的20%。上市公司申请增发、配股、非公开发行股票的，本次发行董事会决议日距离前次募集资金到位日原则上不得少于18个月。