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中国财经 | 2012年 3月 5日 星期一 15:08 BJT

捷豹路虎与奇瑞拟建合资企业--消息

路透北京3月5日电---两名知情人士周一向路透表示,捷豹路虎(Jaguar Land Rover)和中国奇瑞汽车股份有限公司耗资175亿元人民币(27.8亿美元)在中国东部建立合资企业一案,正寻求监管部门批准.

一名知情人士向路透表示,合资企业将设在距离上海不远的常熟市.企业首先将生产路虎运动型多功能车(运动休旅车,SUV),第二步将生产捷豹(积架,Jaguar).

"该计划仍待发改委批准.投资规模可能作相应调整,"另一名消息人士表示.

该合资企业仍需得到其它政府部门审批.

两名消息人士因交易敏感性要求匿名.

拥有捷豹路虎的印度塔塔汽车(TAMO.NS)此前曾寻求与长城汽车(601633.SS)(2333.HK)等其它中国企业建立合资企业.

塔塔汽车发言人拒绝就与奇瑞结盟一事发表评论,亦未能即刻联系到奇瑞汽车公司管理层.(完)

--编译 梁睿雪;审校 张明钧

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