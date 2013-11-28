中国官员称允许农村土地流转不能忽略粮食安全

* 允许农村土地流转也要确保中国粮食安全

* 去年中国粮食九连增,但进口却是历史上最高的一年

* 建议政府一定要管住吃饭的问题

路透北京11月28日 -允许农村土地流转无疑是刚刚结束的十八届三中全会最大亮点之一，当市场将目光聚焦在农村土地价格会因此升值时，中国科协副主席陈章良则担忧由此可能带来的中国13亿人口粮食安全问题。

他在周四北京举行的城市中国论坛上称，尽管中国粮食生产已经九连增，今年有望十连增，却仍然需要大量进口粮食。在允许土地流转的城镇化过程中，如何确保那些农地能继续种粮食？

“如果大家对三中全会的理解为市场配置资源，那么土地应该是流转，土地应该可以建设，土地应该可以盖楼，应该变成城镇化，所有人盯着可怜的那些地，那就很危险。”身为中国农业大学的校长，又担任广西副省长六年并分管农业的陈章良不无忧虑地称，“政府一定要管住吃饭的问题，如果大家老盯着城镇化，盯着这点地，国家要出事的。”

他指出，目前中国农民承包的耕地大概13亿亩，除了承包地还有集体建设用地大概是2.5亿亩，合在一起，在农民手里的地大概在15亿亩，这个土地是中国救命的土地。

他分析称，如果说市场决定资源配置的话，这些地立即盖成房子比种田要强多了，农耕地中种玉米种大豆一亩也就是几百块钱，但是种菜一亩大概在四千，种葡萄一年大概一万，种柑橘、水果大概在五千、六千不等。

“如果大家盯着这块农地的话，你只要流转过来，给农民一千块钱一亩地的时候，这个地已经不种水稻了，成都那边立即种辣椒，一亩赚一万左右。谁来种农田？”陈章良称。

他谈到的第二个忧虑是中国13亿人口，最后突破15亿的时候，如果农田保不住，后果会非常严重。

中国政府此前一直强调要坚守18亿亩耕地红线。

“中国去年九连增，今年可能还要增，中国今年粮食能够进入12,000亿斤，十连增。但是人口在增，嘴越来越刁，现在吃猪肉、牛肉、鱼肉,而猪、牛全部是吃粮食的，由于饮食逐渐靠近西方社会，使得粮食消费剧增。”陈章良称。

他指出，中国在粮食九连增的前提下，去年是历史上进口粮食最多的一年，今年上半年进口的粮食居然比去年上半年增加41.2%，相当于外国给中国种了3亿亩的田地。

“中国的农业事实上没有多余是不够，粮、棉、糖全面进口，去年进口到最高历史水平。如果这么走的话，将会看到世界粮食市场，跟矿山、石油一样，这是一个很痛苦的过程。我们只要一进粮食的价格就上去了。”陈章良指出。

过去10年，中国粮食的进口依存度从6.2%增长到12.9%，翻了一番。2012年中国粮食总产量达到5.9亿吨，与此同时进口粮食总量达到创纪录的7,100万吨。

今年上半年，中国粮食进口达4,085万吨，同比增长41.2%，进口规模创下新高。其中，小麦进口219.35万吨，同比增长294.9%，大米进口量已经达到了131.13万吨。

曾经身为地方官的陈章良也提到，虽然土地流转有利于农业集约化和规模化，但政府在土地流转过程中如何保护农民利益，特别是知识少的农民是一个问题，此外还要防止贫民窟的形成。

中共十八届三中全会明确提出要让农村集体经营性建设用地与国有土地“同等入市、同权同价”，并赋予农民更多财产权利，指明了未来土地改革的大方向。(完)

(发稿 沈燕; 审校 林高丽)

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。