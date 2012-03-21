国有土地使用权出让後不得随意调整容积率指标--住建部

路透北京3月21日电---为规范建设用地容积率管理,中国住房和城乡建设部发布通知规定,不得随意调整依法批准的控制性详细规划确定的容积率指标;确需调整的,不得以政府会议纪要等形式代替规定程序调整.

刊登在住建部网站的《建设用地容积率管理办法》通知并称,未确定容积率等规划条件的地块,不得出让国有土地使用权.容积率等规划条件未纳入土地使用权出让合同的,土地使用权出让合同无效.

"国有土地使用权一经出让或划拨,任何建设单位或个人都不得擅自更改确定的容积率",住建部强调.

不过,符合下列情形之一,方可调整容积率,即因城乡规划修改造成地块开发条件变化的;因城乡基础设施、公共服务设施和公共安全设施建设需要导致已出让或划拨地块的大小及相关建设条件发生变化的;国家和省、自治区、直辖市的有关政策发生变化的及法律、法规规定的其他条件.

此前,有开发商为了提高土地单位面积收益而随意调整规划和容积率,以获取更高的利润,并且以修改规划为名,拖後开工时间.而出台该管理办法之後,预计将可帮助缓解上述情况的发生.

通知并提出,国有土地使用权划拨或出让後,拟调整的容积率不符合划拨或出让地块控制性详细规划要求的,应当通过本地主要媒体和现场进行公示等方式徵求规划地段内利害关系人的意见.

"以出让方式提供国有土地使用权的,在国有土地使用权出让前,城市、县人民政府城乡规划主管部门应当依据控制性详细规划,提出容积率等规划条件,作为国有土地使用权出让合同的组成部分",通知称.

同时,以划拨方式提供国有土地使用权的建设项目,建设单位应向城市、县人民政府城乡规划主管部门提出建设用地规划许可申请,由城市、县人民政府城乡规划主管部门依据控制性详细规划核定建设用地容积率等控制性指标,核发建设用地规划许可证.

根据通知,容积率是指一定地块内,总建筑面积与建筑用地面积的比值.容积率计算规则由省(自治区)、市、县人民政府城乡规划主管部门依据国家有关标准规范确定.(完)

欲浏览更多详情,请点选中国住建部网站:(here)

--发稿 尹嫄婷; 审校 黄凯

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