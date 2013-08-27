中国中冶和江西铜业要求检视与阿富汗达成的铜生产协议

路透喀布尔8月26日 - 阿富汗矿业部周一表示，中国一家投资财团已要求检视在该国一项规模达30亿美元的铜生产协议。这令阿富汗实现经济独立的一大希望面临风险。

矿业部称，中国冶金科工集团CNMET.UL和江西铜业JXPROM.UL希望签订新的条款，减少他们向阿富汗政府上交的特许使用权费，不必再兴建一座电厂和炼铜厂，并推迟铺设铁路。

矿业部一位发言人称，“阿富汗政府正在尽其所能...与该财团进行磋商，但合同条款是明确的，此前双方已达成一致。”

独立的反腐败监管机构Integrity Watch Afghanistan (IWA)表示，中国财团还希望将开始生产的时间推迟五年，至2019年。

这家中国财团的发言人拒绝立刻发表评论。

这一铜矿是全球最大铜矿之一，但位于阿富汗一个情势危险的省份，铜矿经常受到反叛份子的袭击。目前反叛份子已迫使工人逃离，导致矿区停工。(完)

(编译 于春红; 审校 徐文焰)

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。