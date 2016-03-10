大宗商品和食品价格走低 资源之争归于平静--世界银行

瑞士信贷以53亿美元就RMBS销售案与美国司法部正式和解
路透纽约1月18日 - 瑞士信贷 已同意以53亿美元的代价，正式与美国司法部就2008年金融危机之前在住房抵押贷款支持证券(RMBS)销售中误导投资者一案达成和解。
汤森路透基金会多伦多3月9日 （记者 Chris Arsenault） - 世界银行一名官员称，围绕各国争夺石油、铁矿石、农田等资源的忧虑最近有所缓解，因大宗商品和食品价格走低。
2007至2008年油价高企，导致海地、孟加拉国和莫桑比克等多个发展中国家食物价格上涨并出现粮食骚乱。
但汽油价格和其他商品价格下降意味着食品价格目前在七年低位附近徘徊，这减轻了低收入群体的压力。
2015年以前，在大宗商品繁荣的巅峰期，主权财富基金和大型投资者大量斥资购买或者租用矿场和农田。
分析师称，这种对自然资源的争夺更多伤害了穷人。
世界银行官员Michael Jarvis称，这种情形自那之后已大有改变。
“我不确定现在有围绕资源的争夺战，”世界银行采掘业管治全球负责人Jarvis在多伦多举行的矿业会议上表示。
“由于大宗商品价格走低，围绕资源的一些争吵逐渐平息。但它们可能会卷土重来。”（完）
编译：刘珞焱 发稿：王燕焜
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