大宗商品和食品价格走低 资源之争归于平静--世界银行

重发-中国金融：比特币中国CEO称公司运行正常，未收到中国央行的正式文件
路透上海1月19日 - 中国主要比特币交易平台“比特币中国(BTCC)”的首席执行官李启元(Bobby Lee)周四称，该平台运行正常，且已在上周和竞争对手火币网(Huobi)和币行网(OkCoin)一道停止提供保证金贷款。
(本文由路透中文网编译提供)
汤森路透基金会多伦多3月9日 （记者 Chris Arsenault） - 世界银行一名官员称，围绕各国争夺石油、铁矿石、农田等资源的忧虑最近有所缓解，因大宗商品和食品价格走低。
2007至2008年油价高企，导致海地、孟加拉国和莫桑比克等多个发展中国家食物价格上涨并出现粮食骚乱。
但汽油价格和其他商品价格下降意味着食品价格目前在七年低位附近徘徊，这减轻了低收入群体的压力。
2015年以前，在大宗商品繁荣的巅峰期，主权财富基金和大型投资者大量斥资购买或者租用矿场和农田。
分析师称，这种对自然资源的争夺更多伤害了穷人。
世界银行官员Michael Jarvis称，这种情形自那之后已大有改变。
“我不确定现在有围绕资源的争夺战，”世界银行采掘业管治全球负责人Jarvis在多伦多举行的矿业会议上表示。
“由于大宗商品价格走低，围绕资源的一些争吵逐渐平息。但它们可能会卷土重来。”（完）
编译：刘珞焱 发稿：王燕焜
路透上海1月19日 - 中国主要比特币交易平台“比特币中国(BTCC)”的首席执行官李启元(Bobby Lee)周四称，该平台运行正常，且已在上周和竞争对手火币网(Huobi)和币行网(OkCoin)一道停止提供保证金贷款。
(新增2017年中国国家外管局主要统计数据发布时间) 路透上海/北京1月19日 - 以下为中国国家统计局、海关，以及国家外汇管理局等公布 中国主要宏观经济数据日程：（公布时间为北京时间） 公布日期 公布时间 经济指标 数据日期 2017年1月 1/20 1000 国民经济运行情况新闻发布会 2016年 1/21 0930 季度主要行业增加值初步核算报告 2016年四季度 1/23 -- 海关月度正式数据 2016年12月 1/25 -- 中国外汇市场交易概况数据 2016年12月 1/26 0930 工业经济效益月度报告 2016年12月 --
路透上海1月19日 - 中国银行间市场周四早盘资金面一度仍紧绷，随后则稍有所改善， 但整体紧张大势未改。交易员称，相对于受缴税以及春节取现因素带来的资金缺口，央行公 开市场今日逆回购投放规模仍不及预期，不过随着大行陆续供给增多，流动性较上日略显缓 和。 他们并表示，对于资金来源机构猜测不排除MLF续做可能，但尚未得到证实；春节前资 金面仍多寄望央行出手援救，同时对于节后巨额的逆回购存量到期，流动性亦将面临压力。 “早上紧成狗，逆回购放的太少了，后来都说大行陆续有在出钱，但是并没有感觉特别 松，市场在传MLF询量，不晓得是不是真的有拿到钱，”上海一银行交易员表示，可能只是 大家心态一直谨慎，随着跨节备付资金逐步筹备到位，陆续融出也有可能。 她并介绍称，隔夜价格较上日稍显回落，但是跨年的长期资金价格仍在5%左右高位，大 行融出长期限跨年品种，而大家需求还是多集中在短期，感觉资金供需结构仍旧不太匹配。 央行公开市场今日进行2,500亿元人民币逆回购操作，其中七天期1,000亿元，28天期1, 500亿元。据此计算