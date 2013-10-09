连卡佛无惧市场降温 最大门店将在上海开业

维多利亚·贝克汉姆6月24日在北京银泰中心的连卡佛店推广其自有品牌的时尚产品系列。 REUTERS/Jason Lee

路透上海10月9日 - 中国经济减速及政府打击贪腐已令众多奢侈品牌在中国市场销售增速放慢，不过知名奢侈品百货公司连卡佛近期仍将在上海开设其最大门店，因其相信国内奢侈品的消费者基数仍在扩大，而且其大多商品低调奢华的特性，使得消费群更多来自富裕人群，而非公款消费。

连卡佛总裁Andrew Keith在新闻会后对记者表示，中国奢侈品的客户基数仍在不断扩大，而且连卡佛线上线下两种购物模式，更拓宽了消费者购物渠道，他对公司在中国市场的发展报有很大的信心，特别来自连卡佛的特色服务会增添竞争力。

在被问及中国打击官员贪腐是否会影响其业务时，他回应称，连卡佛的商品虽然大多时尚高端，但在中国仍属于低调的奢华，因此购物者基本上是自主消费，不太会有人购买当礼品。

位于上海市中心淮海路的新店，投资额约四亿元人民币，汇聚500多个国际品牌，包括女装、美容、男装、珠宝首饰等，其中不乏一些国内名声不响，但价格高昂的奢侈品牌，例如Emilio Pucci、Proenza Schouler、Diane Von Furstenberg等。新店将于10月中旬试营业，10月底正式营业。

咨询公司贝恩此前发布研究报告称，受欧洲支出低迷以及中国经济减速影响，今年奢侈品销售增速料小幅放缓。剔除汇率波动因素，今年全球奢侈品销售料增长4-5%，低于去年的5%；中国大陆地区今年奢侈品销售或增长6-8%。

而中国政府反贪风暴已波及法国LVMH(LVMH.PA)、历峰集团CFR.VX和开云集团(Kering SA)(PRTP.PA)旗下很多辨识率很高的品牌，一些大城市消费者已由炫目的标识转向低调奢华的品牌。例如拥有包括江诗丹顿、卡地亚、伯爵在内等多个豪华手表品牌的历峰集团(Richemont)此前已表示，中国市场的需求在减弱。

Andrew Keith透露，今年来连卡佛的营业额仍保持双位数的成长，来自大陆的消费者是最大的业绩驱动力。

连卡佛目前在大中国地区拥有七家店，即香港五家和北京两家。公司方面透露，计划明年上半年在成都开设新店。连卡佛除销售商品外，还提供多种礼宾服务、美容顾问及个人形象顾问服务等。

连卡佛隶属于亚洲顶尖的时尚零售和品牌管理Lane Carwford Joyce集团旗下，该集团主席是香港知名船王包玉刚的外孙女吴宗恩，她亦是会德丰(0020.HK)和九龙仓(0004.HK)主席吴光正的女儿。（完）

(发稿 林琦; 审校 曾祥进)

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